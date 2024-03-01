В оккупированной Ясиноватой горел многоэтажный дом: спасатели эвакуировали 15 человек

Во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой области сегодня, 1 марта, произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Спасатели эвакуировали местных жителей из горящего дома. Об этом сообщает «МЧС» группировки «ДНР».



«Сегодня ночью произошел пожар в 9-этажном доме квартала Молодёжный в Ясиноватой. По прибытии пожарные установили горение вещей и мебели в квартире на 3 этаже», — говорится в сообщении.



Как отмечается, 15 граждан были выведены, никто из них не нуждался в госпитализации.

По состоянию на утро возгорание ликвидировано.



Ранее мы писали, что 29 февраля в порту Санкт-Петербурга РФ загорелся ледокол «Ермак». По словам главкома МЧС Андрея Литовки, ледокол якобы находится на утилизации.