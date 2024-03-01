В окупованій Ясинуватій горів багатоповерховий будинок: рятувальники евакуювали 15 людей

У тимчасово окупованій Ясинуватій Донецькій області сьогодні, 1 березня, сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку. Рятувальники евакуювали місцевих мешканців з палаючого будинку. Про це повідомляє Telegram-канал Типовий Донецьк.



«Сьогодні вночі сталася пожежа в 9-поверховому будинку Молодіжного кварталу в Ясинуватій. Після прибуття пожежники встановили горіння речей та меблів у квартирі на 3 поверсі», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, 15 громадян було виведено, ніхто з них не потребував госпіталізації.



Станом на ранок займання ліквідовано.



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