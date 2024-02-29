В порту Петербурга загорелся ледокол «Ермак»

Сегодня, 29 февраля, в порту Санкт-Петербурга РФ загорелся ледокол «Ермак». По словам главкома МЧС Андрея Литовки, ледокол якобы находится на утилизации. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.



Сообщается, что в Кировском районе произошло возгорание на пришвартованном ледоколе. Возгорание на 1-й палубе локализовано на 20 квадратных метрах. На 2-й — продолжается тушение, в огне 35 квадратных метров.



По состоянию на 16:24 (московское время – ред.) спасатели локализовали возгорание.



В ведомстве добавили, что информация о пострадавших поступала. До прибытия первых пожарно-спасательных подразделений эвакуировались девять человек.



Справка



Ермак — ледокол русского и советского флотов. Первый в мире ледокол арктического класса. Назван в честь русского исследователя Сибири — Ермака Тимофеевича.



Ранее мы писали, что ГУР МОУ сообщило об уничтожении крупного десантного корабля ЧФ РФ «Цезарь Куников» ночью 14 февраля. Большинству экипажа российского корабля не удалось спастись. При этом, информация о точном количестве погибших на корабле уточняется.