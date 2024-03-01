В Крыму перебрасывают десятки танков Т-62М

Переброска танков в Крыму. Фото: АТЕШ

Агенты сопротивления в Крыму «АТЕШ» смогли зафиксировать маршрут переброски транспортными тягачами пару десятка танков Т-62М. Об этом сообщили в своем Telegram-канале.







«Мы следим за ними от выгрузки на ЖД станции одного из крымского города прямо до конечной остановки. Более детальной информации мы подсказать не сможем ради успешной операции», — говорится в сообщении.



Напомним, на железнодорожной станции во временно аннексированном Крыму, а именно в Евпатории, зафиксировали прибытие большого количества танков.