В Крыму перебрасывают десятки танков Т-62М

Агенты сопротивления в Крыму «АТЕШ» смогли зафиксировать маршрут переброски транспортными тягачами пару десятка танков Т-62М. Об этом сообщили в своем Telegram-канале.
«Мы следим за ними от выгрузки на ЖД станции одного из крымского города прямо до конечной остановки. Более детальной информации мы подсказать не сможем ради успешной операции», — говорится в сообщении.
Напомним, на железнодорожной станции во временно аннексированном Крыму, а именно в Евпатории, зафиксировали прибытие большого количества танков.