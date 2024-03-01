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В Крыму перебрасывают десятки танков Т-62М

01 марта 2024, 10:15

В Крыму перебрасывают десятки танков Т-62М

Переброска танков в Крыму. Фото: АТЕШ Переброска танков в Крыму. Фото: АТЕШ

Агенты сопротивления в Крыму «АТЕШ» смогли зафиксировать маршрут переброски транспортными тягачами пару десятка танков Т-62М. Об этом сообщили в своем Telegram-канале.



«Мы следим за ними от выгрузки на ЖД станции одного из крымского города прямо до конечной остановки. Более детальной информации мы подсказать не сможем ради успешной операции», — говорится в сообщении.

Напомним, на железнодорожной станции во временно аннексированном Крыму, а именно в Евпатории, зафиксировали прибытие большого количества танков

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