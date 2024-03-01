У Криму перекидають десятки танків Т-62М

Перекидання танків у Криму. Фото: АТЕШ

Агенти опору в Криму «АТЕШ» змогли зафіксувати маршрут перекидання транспортними тягачами кілька десятків танків Т-62М. Про це повідомили у своєму Telegram-каналі.







«Ми стежимо за ними від вивантаження на залізничну станцію одного з кримського міста аж до кінцевої зупинки. Більш детальної інформації ми підказати не зможемо заради успішної операції», - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, на залізничній станції у тимчасово анексованому Криму, а саме в Євпаторії, зафіксували прибуття великої кількості танків.