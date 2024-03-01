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Спутниковый интернет Starlink Илона Маска теперь может работать и на обычных смартфонах

01 марта 2024, 10:40

Спутниковый интернет Starlink Илона Маска теперь может работать и на обычных смартфонах

Космический интернет Starlink теперь может работать и на обычных смартфонах. Фото: GizChina Космический интернет Starlink теперь может работать и на обычных смартфонах. Фото: GizChina

Проект компании Илона Маска SpaceX под названием Starlink, который с помощью спутников предоставляет доступ к интернету, сообщил о важном достижении. Теперь он работает на обычных смартфонах, без необходимости дополнительно покупать специальное оборудование. Об этом сообщило издание GizChina.

«Это сообщение отправлено через спутник SpaceX Direct to Cell», – написала SpaceX в Twitter (X). Для этого использовался стандартный смартфон, только подключен он был не к сети наземного мобильного оператора, а спутнику Starlink.

Фундамент для этого достижения был заложен в конце 2023 года, когда SpaceX получила лицензию на тестирование связи Starlink со смартфонами. А в январе 2024 компания вывела на орбиту спутники Starlink, среди которых были аппараты с поддержкой технологии Direct to Cell (DTC).

Она позволяет телефонам выходить в интернет, получать текстовые сообщения и голосовые вызовы в любом месте, даже там, где не ловит связь. Никакое дополнительное оборудование при этом ему не требуется. 

Но прежде чем SpaceX сможет сделать услугу доступной для всех пользователей, компания сначала должна получить разрешение от Федеральной комиссии связи США. На первом этапе это будет только обмен SMS, а в следующем году добавится поддержка голосового спутникового общения. 

Напомним, ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что РФ закупает средства связи, в том числе терминалы спутникового интернета Starlink, для использования в войне в арабских странах.

Украинские военные сообщают, что ВС РФ всё чаще применяют терминалы Starlink на оккупированных территориях. Еще в начале 2023 года сообщалось об использовании терминалов, захваченных российскими силами у ВСУ в ходе боевых действий.

Илон Маск прокомментировал эти новости следующим образом: «В ряде ложных новостных сообщений утверждается, что SpaceX продаёт России терминалы Starlink. Это категорически неверно. Насколько нам известно, ни один Starlink не продавался прямо или косвенно в Россию».

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