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Супутниковий інтернет Starlink Ілона Маска тепер може працювати і на звичайних смартфонах

01 березня 2024, 10:40

Супутниковий інтернет Starlink Ілона Маска тепер може працювати і на звичайних смартфонах

Космічний інтернет Starlink тепер може працювати і на звичайних смартфонах. Фото: GizChina Космічний інтернет Starlink тепер може працювати і на звичайних смартфонах. Фото: GizChina

Проект компанії Ілона Маска SpaceX під назвою Starlink, який за допомогою супутників надає доступ до інтернету, повідомив про важливе досягнення. Тепер він працює на звичайних смартфонах, без необхідності додатково купувати спеціальне обладнання. Про це повідомило видання GizChina.

«Це повідомлення надіслано через супутник SpaceX Direct to Cell», — написала SpaceX у Twitter (X). Для цього використовувався стандартний смартфон, тільки підключений він не до мережі наземного мобільного оператора, а до супутнику Starlink.

Фундамент для цього досягнення було закладено наприкінці 2023 року, коли SpaceX отримала ліцензію на тестування зв'язку Starlink із смартфонами. А в січні 2024 року компанія вивела на орбіту супутники Starlink, серед яких були апарати з підтримкою технології Direct to Cell (DTC).

Вона дозволяє телефонам виходити в інтернет, отримувати текстові повідомлення та голосові дзвінки у будь-якому місці, навіть там, де не ловить зв'язок. Ніяке додаткове обладнання йому не потрібно.

Але перш ніж SpaceX зможе зробити послугу доступною всім користувачам, компанія спочатку повинна отримати дозвіл від Федеральної комісії зв'язку США. На першому етапі це буде лише обмін SMS, а наступного року додасться підтримка голосового супутникового спілкування.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ закуповує засоби зв'язку, зокрема термінали супутникового інтернету Starlink для використання у війні в арабських країнах.

Українські військові повідомляють, що ЗС РФ дедалі частіше застосовують термінали Starlink на окупованих територіях. Ще на початку 2023 року повідомлялося про використання терміналів, захоплених російськими силами у ЗСУ під час бойових дій.

Ілон Маск прокоментував ці новини наступним чином: «У ряді хибних повідомлень новин стверджується, що SpaceX продає Росії термінали Starlink. Це категорично не так. Наскільки нам відомо, жоден Starlink не продавався прямо чи опосередковано до Росії».

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