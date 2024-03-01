Россияне обстреливали Донецкую область 18 раз за прошедшие сутки

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

В течение минувших суток российские оккупационные войска 18 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 1 марта сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Волновахский район. В Новоукраинке Угледарской громады один дом разрушен, еще один поврежден. В Скудном Комарской громады поврежден дом.

Покровский район. В Очеретинской громаде разрушено заведение культуры в Соловьеве. В Кураховской громаде повреждены шесть частных домов и двухэтажка в Курахово, инфраструктурный объект в Остром.

Краматорский район. Ночью по Константиновке россияне четыре раза били ракетами: повреждено пять многоэтажек, три частных дома, три админздания, два детсада и амбулатория. В Лиманской громаде повреждено восемь домов: три в Озерном, три в Ямполе и два в Кривой Луке.

Бахмутский район. В Щербиновке Торецкой громады три человека ранены и 10 домов повреждены, еще четвре дома повреждены в Торецке. В Часовоярской громаде повреждены пять частных домов, две многоэтажки и пять хозпостроек.

Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. Эвакуировано 159 человек, из них 38 детей.