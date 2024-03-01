Росіяни обстрілювали Донецьку область 18 разів минулої доби

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: Донецька ОВА

Протягом минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали 18 разів населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 1 березня повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади один будинок зруйновано, ще один пошкоджений. У Скудному Комарської громади пошкоджено будинок.

Покровський район. В Очеретинській громаді зруйновано заклад культури у Соловйовому. У Курахівській громаді пошкоджено шість приватних будинків та двоповерхівку у Кураховому, інфраструктурний об'єкт у Гострому.

Краматорський район. Вночі по Костянтинівці росіяни чотири рази били ракетами: пошкоджено п'ять багатоповерхівок, три приватні будинки, три адмінбудівлі, два дитсадки та амбулаторію. У Лиманській громаді пошкоджено вісім будинків: три в Озерному, три в Ямполі та два у Кривій Луці.

Бахмутський район. У Щербинівці Торецької громади троє людей поранено та 10 будинків пошкоджено, ще чотири будинки пошкоджено у Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджено п'ять приватних будинків, дві багатоповерхівки та п'ять господарських споруд.

За добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донбасу. Евакуйовано 159 осіб, із них 38 дітей.