Российская сторона спекулирует на теме падения Ил-76 под Белгородом — Лубинец

Россия до сих пор не передала никаких официальных данных относительно падения Ил-76 в Белгородской области 24 января — не предоставила «ни официальных списков, не подтвердила факт, не дала доступ международным организациям к месту трагедии», заявил уполномоченный по правам человека ВР Украины Дмитрий Лубинец.

«В очередной раз российская сторона начинает спекулировать на теме падения Ил-76. Но до сих пор по моему требованию Россия не передала ни официальных списков, не подтвердила факт, не предоставила доступ международным организациям к месту трагедии», — написал он в телеграм-канале в пятницу.

Позже в эфире телемарафона омбудсмен уточнил, что обращался по этому вопросу к уполномоченной по правам человека РФ Татьяне Москальковой. «Москалькова такое обращение получила. И, опять таки, прошло уже немало времени и у нее были все возможности, чтобы официально мне предоставить всю информацию, а также, в том числе, передать списки или опровергнуть информацию, что на борту были украинские военнопленные», — сказал Лубинец.

Он указал, что РФ «вместо того, чтобы действительно разбираться, что там произошло, занимается информационной кампанией против нашего государства», при этом добавил, что «мы готовы в любое время к репатриации тел погибших наших героев, где бы они не погибли».

Ранее сообщалось, что Россия готова передать Украине тела погибших в при крушении Ил-76 Белгородской области.