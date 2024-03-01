Російська сторона спекулює на темі падіння Іл-76 під Білгородом — Лубинець

Росія досі не передала жодних офіційних даних щодо падіння Іл-76 у Білгородській області 24 січня — не надала «ні офіційних списків, не підтвердила факт, не дала доступу міжнародним організаціям до місця трагедії», заявив уповноважений з прав людини ВР України Дмитро Лубінець .

«Вкотре російська сторона починає спекулювати на темі падіння Іл-76. Але досі на мою вимогу Росія не передала жодних офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії», — написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

Пізніше в ефірі телемарафону омбудсмен уточнив, що звертався з цього питання до уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової. «Москалькова таке звернення отримала. І, знову ж таки, минуло вже чимало часу і мала всі можливості, щоб офіційно мені надати всю інформацію, а також, у тому числі, передати списки або спростувати інформацію, що на борту були українські військовополонені», — сказав Лубінець.

Він зазначив, що РФ «замість того, щоб справді розбиратися, що там сталося, займається інформаційною кампанією проти нашої держави», при цьому додав, що «ми готові будь-коли до репатріації тіл загиблих наших героїв, де б вони не загинули».

Раніше повідомлялося, що Росія готова передати Україні тіла загиблих у катастрофі Іл-76 у Білгородській області.