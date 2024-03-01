Греция присоединится к восстановлению Мариуполя после деоккупации

Правительство Греции пообещало помочь Украине с реконструкцией, в частности, Мариуполю Донецкой области, который два года находится в оккупации РФ. Об этом заявил спецпредставитель в Украине, постоянный представитель Греции в НАТО Спирос Ламбридис, передает «Голос Америки».



«Для нас нарушение суверенитета Украины касается земель, которые очень близки к нашим сердцам. Вокруг Черного моря, включая районы возле Приазовья и Одессы на протяжении веков процветали разные громады. Когда произошло вторжение, это было ударом по жизни, достоинству, семьям тысяч украинцев. Многие из них все еще находятся под ожесточенной российской оккупацией в Мариуполе и поселках вокруг. Среда, в которой они живут, ужасная», — отметил он.

По словам постпреда Греции, для того, чтобы план по реконструкции Мариуполя был реализован, нужно одно условие.



«Чтобы Мариуполь был освобожденным и украинским, так и должно быть. Когда это произойдет — мы будем там», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для восстановления Украины необходимо будет потратить уже почти 486 миллиардов долларов. Таковы результаты третьей оценки убытков и потребностей (RDNA3), которую Правительство провело совместно с Всемирным банком.