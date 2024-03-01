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Греція приєднається до відновлення Маріуполя після деокупації

01 березня 2024, 12:32

Греція приєднається до відновлення Маріуполя після деокупації

Уряд Греції пообіцяв допомогти Україні з реконструкцією, зокрема, Маріуполя Донецької області, який два роки перебуває в окупації РФ. Про це заявив спецпредставник в Україні, постійний представник Греції в НАТО Спірос Ламбрідіс, повідомляє «Голос Америки».

«Для нас порушення суверенітету України стосується земель, які є дуже близькими до наших сердець. Навколо Чорного моря, включно райони біля Приазов'я та Одеси, протягом століть процвітали різні громади. Коли сталося вторгнення, це було ударом по життю, гідності, сім'ях тисяч українців. Багато хто з них все ще перебуває під запеклою російською окупацією в Маріуполі та селищах навколо. Середовище, в якому вони живуть, жахливе», — зазначив він.

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За словами постпреда Греції, для того, щоб план реконструкції Маріуполя було реалізовано, потрібна одна умова.

«Щоб Маріуполь був звільненим і українським, так і має бути. Коли це станеться – ми будемо там», — резюмував він.

Раніше ми писали, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що для відновлення України необхідно буде витратити вже майже 486 мільярдів доларів. Такими є результати третьої оцінки збитків та потреб (RDNA3), яку Уряд провів спільно зі Світовим банком.

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