Из прифронтового Торецка эвакуировали семью с детьми

Эвакуация детей из Торецка. Кадр из видео

Из прифронтового Торецка Донецкой области в Киев эвакуировалась семья, которая состоит из двух взрослых родителей и двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Из Торецка «Белые ангелы» эвакуировали семью с двумя детьми», — говорится в сообщении.



Как отмечается, полицейские совместно с эвакуационной группой ГСЧС «Феникс» вывезли из-под обстрелов семью, а также маломобильных бабушек.



Теперь семья проживает в украинской столице.



Известно, что по состоянию на 1 марта в Торецке проживает 17 детей. Главы администраций Донетчины призывают вывезти детей в безопасные регионы Украины.







Ранее мы писали, что из Селидовской общины Донбасса эвакуировали в Закарпатскую область еще 29 гражданских, среди которых 15 детей.