З прифронтового Торецька евакуювали родину з дітьми

Евакуація дітей з Торецька. Кадр із відео

З прифронтового Торецька Донецької області до Києва евакуювалася родина, яка складається із двох дорослих батьків та двох дітей. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«З Торецька «Білі янголи» евакуювали сім'ю з двома дітьми», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, поліцейські спільно з евакуаційною групою ДСНС «Фенікс» вивезли з-під обстрілу сім'ю, а також маломобільних бабусь.



Наразі родина проживає в українській столиці.



Відомо, що станом на 1 березня у Торецьку мешкає 17 дітей. Глави адміністрацій Донеччини закликають вивезти дітей до безпечних регіонів України.







Раніше ми писали, що із Селидівської громади Донбасу евакуювали до Закарпатської області ще 29 цивільних, серед яких 15 дітей.