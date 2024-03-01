Ракетный удар по Константиновке: пожарные спасли мужчину из горящего здания

В результате сегодняшнего удара по Константиновке Донецкой области произошел пожар в двухэтажном здании учреждения здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.



Как сообщается, спасатели эвакуировали 68-летнего мужчину, который на момент удара находился на втором этаже здания.



По состоянию на 13:57 специалисты ликвидировали пожар. В результате обстрелов повреждены 5 многоэтажек, 3 частных дома, 3 административных здания и 2 детсада.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ в ночь на 1 марта обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате чего повреждены жилые дома, административные здания и объекты инфраструктуры.