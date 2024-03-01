Ракетний удар по Костянтинівці: пожежники врятували чоловіка з палаючої будівлі

Внаслідок сьогоднішнього удару по Костянтинівці Донецької області сталася пожежа у двоповерховій будівлі закладу охорони здоров'я. Про це повідомили у пресслужбі МВС.



Як повідомляється, рятувальники евакуювали 68-річного чоловіка, який на момент удару був на другому поверсі будівлі.



Станом на 13:57 спеціалісти ліквідували пожежу. В результаті обстрілів пошкоджено 5 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 3 адміністративні будівлі та 2 дитсадки.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ у ніч проти 1 березня обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та об'єкти інфраструктури.