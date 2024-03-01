Оккупанты ударили по Константиновке ракетами: повреждены дома, админздания, перебит водопровод

Армия РФ ударила по Константиновке четырьмя ракетами. Фото: ТГ-канал Типичная Константиновка

Оккупационные войска РФ в ночь на 1 марта обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате чего повреждены жилые дома, административные здания и объекты инфраструктуры. Об этом передает Суспільне. Донбас.



«Ночью четырьмя ракетами российские войска ударили по городу. Пострадали админздания, здания социальной сферы, а также жилые дома как частные, так и многоквартирные. Перебиты водопровод и линии электросетей», — отметил глава Константиновской ГВА Сергей Горбунов.





По его словам, на месте работают коммунальные службы. Информация о пострадавших и погибших не поступала.



Ранее мы писали, что оккупанты за 29 февраля атаковали населенные пункты Донетчины. Трое местных жителей Торецкой громады получили ранения.