В Криворожском районе Силы обороны уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59

В Криворожском районе Днепропетровской области подразделение Воздушное командование «Восток» уничтожило управляемую авиационную ракету Х-59. Об этом сообщило командование подразделения в соцсети Facebook.







О ракетной опасности в обед сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ, предупредив жителей Днепропетровской области.



После этого ВС ВСУ также заявили об авиационной ракете, предположительно Х-59, в направлении Кировоградской области и пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области.



Напомним, в результате сегодняшнего удара по Константиновке Донецкой области произошел пожар в двухэтажном здании учреждения здравоохранения.