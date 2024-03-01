У Криворізькому районі Сили оборони знищили керовану авіаційну ракету Х-59

У Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділ Повітряне командування «Схід» знищив керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомило командування підрозділу у соцмережі Facebook.







Про ракетну небезпеку в обід повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ, попередивши мешканців Дніпропетровської області.



Після цього ПС ЗСУ також заявили про авіаційну ракету, ймовірно Х-59, у напрямку Кіровоградської області та пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією в Донецькій області.



Нагадаємо, внаслідок сьогоднішнього удару по Костянтинівці Донецької області сталася пожежа у двоповерховій будівлі закладу охорони здоров'я.