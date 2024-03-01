Один день из жизни Херсона: как город выживает под российскими обстрелами ►

Херсон уже больше года каждый день содрогается от ударов российских войск. Это единственный областной центр, который в начале полномасштабного вторжения РФ удалось захватить оккупантам.



Силы обороны Украины освободили город 11 ноября 2022 года и теперь, будто в отместку, россияне регулярно обстреливают его, убивая жителей, уничтожая обычные многоэтажки и исторические здания, больницы, школы, магазины.



С одной стороны — ежедневно в Херсоне случаются прилеты, на место мчатся скорые, спасатели. С другой — в кафе готовят ароматный кофе, в супермаркетах продается все что только пожелаешь, а в местном театре идут спектакли. Журналисты «Новостей Донбасса» провели день в Херсоне, чтобы показать его контрастную жизнь. Корреспонденты поговорили с местными жителями, которые несмотря на оккупацию и обстрелы остались дома, потому что не могут иначе.