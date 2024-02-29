Россияне атаковали в Херсоне объект критической инфраструктуры и типографию

В Херсоне зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, админздание и типографию, также поврежден гаражный бокс. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



В результате обстрелов оккупантами, в населенных пунктах области также повреждены админздания, сельхозпредприятия, очистные сооружения, хозяйственные здания и автомобили.



«Из-за российской агрессии один человека погиб, еще двое — получили ранения», — добавил Прокудин.



По словам начальника Херсонской ГВА Роман Мрочко, Херсонскую городскую территориальную громаду за минувшие сутки было обстреляно 14 раз.



Напомним, армия РФ атаковала грузовое судно в Херсоне при обстреле города. В результате обстрела Херсонской области один человек погиб и еще два получили ранения.