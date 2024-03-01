Один день із життя Херсона: як місто виживає під російськими обстрілами ►

Херсон уже понад рік щодня здригається від ударів російських військ. Це єдиний обласний центр, який на початку повномасштабного вторгнення РФ удалося захопити окупантам.



Сили оборони України звільнили місто 11 листопада 2022 року і тепер, начебто на помсту, росіяни регулярно обстрілюють його, вбиваючи мешканців, знищуючи звичайні багатоповерхівки та історичні будівлі, лікарні, школи, магазини.



З одного боку — щодня у Херсоні трапляються прильоти, на місце мчать швидкі рятувальники. З іншого — у кафе готують ароматну каву, у супермаркетах продається все, що тільки забажаєш, а в місцевому театрі йдуть спектаклі. Журналісти «Новин Донбасу» провели день у Херсоні, щоб показати його контрастне життя. Кореспонденти поговорили з місцевими жителями, які попри окупацію та обстріл залишилися вдома, бо не можуть інакше.