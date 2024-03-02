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Главное за день: В России упала ракета. Ночная атака по Одессе - разрушен подъезд жилого дома

02 марта 2024, 23:11

Главное за день: В России упала ракета. Ночная атака по Одессе - разрушен подъезд жилого дома

Боевые действия

Силы обороны Украины сбили очередной российский военный самолет Су-34.

В оккупированной Горловке 2 марта на микроавтобус был сброшен боеприпас с беспилотника. Оккупационные власти «ДНР» утверждают, что погибли два человека.

В сети появилось фото упавшей ракеты в Краснодарском крае РФ. Вероятно, одна из запущенных армией оккупанта ракета Х-35 не долетела до Украины и упала на территории России. Также падение Х-35 признают некоторые российские Z-блогеры. Причиной падения могла стать неисправность ракеты. Противокорабельные Х-35 могут бить на расстояние до 250 километров.

Ночью 2 марта Россия запустила по Одессе восемь беспилотников типа «Шахед». Семь из них сбили силы ПВО. Один попал в обычную многоэтажку. В доме снесло целый подъезд. По состоянию на вечер 20 марта, известно о восьми погибших: троих мужчинах 35, 40 и 54 лет, двух женщинах 73 и 31 лет, двух детях — трехлетнем Марке и четырехмесячном Тимофее. Спасательная операция продолжается более 20 часов.

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