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Головне за день: У Росії впала ракета. Нічна атака по Одесі - зруйновано під'їзд житлового будинку

02 березня 2024, 23:11

Головне за день: У Росії впала ракета. Нічна атака по Одесі - зруйновано під'їзд житлового будинку

Бойові дії

 Сили оборони України збили черговий російський військовий літак «Су-34».

В окупованій Горлівці 2 березня на мікроавтобус було скинуто боєприпас із безпілотника. Окупаційна влада «ДНР» стверджує, що загинули двоє людей.

У мережі з'явилося фото ракети, що впала в Краснодарському краї РФ. Ймовірно, одна із запущених армією окупанта ракета Х-35 не долетіла до України та впала на територію Росії. Також падіння Х-35 визнають деякі російські Z-блогери. Причиною падіння могла стати несправність ракети. Протикорабельні Х-35 можуть бути на відстань до 250 кілометрів.

Вночі 2 березня Росія запустила Одесою вісім безпілотників типу «Шахед». Сім із них збили сили ППО. Один влучив у звичайну багатоповерхівку - знесло цілий під'їзд. Станом на вечір 20 березня, відомо про вісьмох загиблих: трьох чоловіків 35, 40 і 54 років, двох жінок 73 і 31 років, двох дітей — трирічного Марка і чотиримісячного Тимофія. Рятувальна операція триває понад 20 годин.

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