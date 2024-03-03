Армия РФ ударила ракетой по Покровску: двое женщин пострадали, есть повреждения

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Покровская ГВА

Сегодня утром, 3 марта, российская армия обстреляла Покровск. Двое местных жительниц получили ранения, также есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской ГВА и в Донецкой областной прокуратуре.



«В 06:30, россияне ударили ракетой «Искандер-М» по Покровску, где в эпицентре взрывов также оказались жилые дома», — говорится в сообщении.





В прокуратуре уточнили, что 24-летняя и 52-летняя женщины получили осколочные ранения.





Кроме того, в результате российской атаки повреждены 9 многоквартирных домов, 3 частных домохозяйства и 2 учебных заведения.





При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Ранее мы писали, что российская армия поздно вечером, 2 марта, атаковала Мирноград Донецкой области. В результате атаки трое людей получили ранения, также есть повреждения.