Оккупанты ночью ударили ракетами по Мирнограду: трое людей пострадали, в домах выбиты окна

Российская армия поздно вечером, 2 марта, атаковала Мирноград Донецкой области. В результате атаки трое людей получили ранения, также есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Мирноградской городской военной администрации и Суспільне Донбас.



«Ночью, 03.03.2024, произошел очередной вражеский обстрел со стороны РОВ. Есть раненые. Погибших нет», — говорится в пресс-службе Мирноградской ГВА.



По словам и.о главы Мирноградской ГВА Юрия Третьяка, россияне попали четырьмя ракетами в два учебных заведения.



«Две ракеты попали в школу и две — в лицей. Есть разрушения. Трое раненых гражданских из домов рядом - при взрыве стеклом получили ранения», — отметил он.



Кроме того, двое пострадавшие не нуждались в госпитализации, а третья травмированная получила медицинскую помощь в медучреждении.



Также в результате удара повреждены многоквартирные дома, в частности, выбиты окна.



Ранее мы писали, что за сутки 1 марта российские оккупанты нанесли 17 ударов по жилому сектору в Донецкой области. Еще 1843 удара пришлось по линии соприкосновения, сообщили в полиции Донетчины. Там уточнили, что три человека получили ранения.