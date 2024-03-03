Армія РФ вдарила ракетою по Покровську: двоє жінок постраждали, є пошкодження

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Покровська ГВА

Сьогодні вранці, 3 березня, російська армія обстріляла Покровськ. Двоє місцевих мешканок зазнали поранень, також є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Покровської МВА та у Донецькій обласній прокуратурі.



«О 06:30, росіяни вдарили ракетою «Іскандер-М» по Покровську, де в епіцентрі вибухів також опинилися житлові будинки», — йдеться в повідомленні.





У прокуратурі уточнили, що 24-річна та 52-річна жінки отримали осколкові поранення.





Крім того, в результаті російської атаки пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, 3 приватні домогосподарства та 2 навчальні заклади.





За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що російська армія пізно ввечері 2 березня атакувала Мирноград Донецької області. Внаслідок атаки троє людей отримали поранення, також є пошкодження.