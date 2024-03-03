В Феодосии гремели взрывы в районе нефтебазы: в Минобороны РФ заявили о сбитии 38 дронов над Крымом

В ночь на 3 марта во временно аннексированном Крыму якобы были слышны взрывы, в частности в Феодоссии, из-за массированной атаки беспилотников. Российские власти обвинили в этом Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.



По утверждению оборонного ведомства, над полуостровом были сбиты 38 дронов.



«Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.



Напомним, в эту ночь сообщалось, что в Феодосии прогремели мощные взрывы. В местных пабликах говорили о работе ПВО в городе по беспилотникам, которые, вероятно, пытались атаковать местную нефтебазу.

Ранее мы писали, что агенты сопротивления в Крыму «АТЕШ» смогли зафиксировать маршрут переброски транспортными тягачами пару десятка танков Т-62М.