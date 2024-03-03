У Феодосії лунали вибухи в районі нафтобази: у Міноборони РФ заявили про збиття 38 дронів над Кримом

У ніч проти 3 березня у тимчасово анексованому Криму нібито було чути вибухи, зокрема у Феодосії, через масовану атаку безпілотників. Російська влада звинуватила у цьому Україну. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



За твердженням оборонного відомства, над півостровом було збито 38 дронів.



«Черговими засобами ППО усі українські безпілотні літальні апарати знищено над територією Республіки Крим», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, цієї ночі повідомлялося, що у Феодосії пролунали потужні вибухи. У місцевих пабліках говорили про роботу ППО у місті по безпілотникам, які, ймовірно, намагалися атакувати місцеву нафтобазу.

Раніше ми писали, що агенти опору в Криму «АТЕШ» змогли зафіксувати маршрут перекидання транспортними тягачами кілька десятків танків Т-62М.