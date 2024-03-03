В оккупированной Феодосии уничтожен нефтепровод россиян — АТЕШ

Во временно оккупированной Феодосии уничтожен нефтепровод российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе партизанского движения «АТЕШ» сегодня, 3 марта.



Агенты «АТЕШ» из оккупационных органов власти сообщают, что сегодня ночью был прилет. Сообщается, что целью был местный нефтепровод.



«Последствия устраняли до самого утра. Убытки колоссальные», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что в ночь на 3 марта во временно аннексированном Крыму якобы были слышны взрывы, в частности в Феодоссии, из-за массированной атаки беспилотников. Российские власти обвинили в этом Украину.