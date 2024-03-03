В окупованій Феодосії знищено нафтогін росіян — АТЕШ

У тимчасово окупованій Феодосії знищено нафтогін російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі партизанського руху «АТЕШ» сьогодні, 3 березня.



Агенти «АТЕШ» з окупаційних органів влади повідомляють, що сьогодні вночі був приліт. Повідомляється, що ціллю був місцевий нафтогін.



«Наслідки усували до самого ранку. Збитки колосальні», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що в ніч на 3 березня у тимчасово анексованому Криму нібито було чути вибухи, зокрема у Феодосії, через масовану атаку безпілотників. Російська влада звинуватила у цьому Україну.