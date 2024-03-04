На территорию нефтяного терминала в Санкт-Петербурге упал семиметровый дрон со взрывчаткой

Дрон со взрывчаткой обнаружен на территории нефтяного терминала в Санкт-Петербурге. Фото: Baza

Семиметровый беспилотник с оторванным крылом и 20 кг взрывчатки нашли на территории Петербургского нефтяного терминала. Об этом сегодня сообщило российское издание Baza.

Отмечается, что БПЛА обнаружил сотрудник при обходе территории 3 марта в 10 утра. Следователи и взрывотехники осмотрели беспилотник: это был БПЛА самолетного типа с двухцилиндровым двигателем в хвостовой части фюзеляжа производства итальянской фирмы Gilardoni. Примерный размах крыльев БПЛА — семь метров, на нем было 20 кг взрывчатого вещества.

«Беспилотник обезвредили на месте, оставшиеся детали отправили на экспертизу. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Напомним, 31 января беспилотник атаковал в Санкт-Петербурге завод «Невский мазут».