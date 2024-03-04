На територію нафтового терміналу в Санкт-Петербурзі впав семиметровий дрон із вибухівкою

Дрон із вибухівкою виявлено на території нафтового терміналу в Санкт-Петербурзі. Фото: Baza

Семиметровий безпілотник із відірваним крилом та 20 кг вибухівки знайшли на території Петербурзького нафтового терміналу. Про це повідомило російське видання Baza.

Зазначається, що БПЛА виявив співробітника при обході території 3 березня о 10 ранку. Слідчі та вибухотехніки оглянули безпілотник: це був БПЛА літакового типу з двоциліндровим двигуном у хвостовій частині фюзеляжу виробництва італійської фірми Gilardoni. Розмах крил БПЛА — сім метрів, на ньому було 20 кг вибухової речовини.

«Безпілотник знешкодили на місці, деталі, що залишилися, відправили на експертизу. Ніхто не постраждав», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 січня безпілотник атакував у Санкт-Петербурзі завод "Невський мазут".