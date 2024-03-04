Украинские военные артиллерией уничтожили пехоту россиян под Авдеевкой

Украинские штурмовики уничтожили российскую пехоту под Авдеевкой Донецкой области. Россияне двигались по лесополосе. Об этом сообщили в пресс-службе Третьей отдельной штурмовой бригады в Telegram.



«Из БПЛА было выслежено ночное движение вражеской пехоты в одной из лесополос. С неба бойцы скорректировали артиллерийский огонь и плотно накрыли посадку, в которой зафиксировали скопление живой силы оккупантов», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что захватчиков на Авдеевском направлении ликвидировали военные 1-го САДн «Команды Выстрел».



Ранее мы писали, что российские оккупанты пытаются захватить село Новомихайловка Покровского района Донецкой области (Новопавловское направление). Недавно стало известно, что россияне продвинулись к этому населенному пункту.