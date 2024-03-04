Українські військові артилерією знищили піхоту росіян під Авдіївкою

Українські штурмовики знищили російську піхоту під Авдіївкою на Донеччині. Росіяни рухалися по лісосмузі. Про це повідомили у пресслужбі Третьої окремої штурмової бригади у Telegram.



«З БПЛА було вистежено нічний рух ворожої піхоти в одній з лісосмуг. З неба бійці скоригували артилерійський вогонь і щільно накрили посадку, в якій зафіксували скупчення живої сили окупантів», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що загарбників на Авдіївському напрямі ліквідували військові 1-го САДн «Команда Постріл».



Раніше ми писали, що російські окупанти намагаються захопити село Новомихайлівка Покровського району Донецької області (Новопавлівський напрямок). Нещодавно стало відомо, що росіяни просунулися до цього населеного пункту.