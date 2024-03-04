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Шмыгаль ответил, продлит ли Украина транзит газа с РФ

04 марта 2024, 15:59

Шмыгаль ответил, продлит ли Украина транзит газа с РФ

Денис Шмигаль сообщил, что Украина не будет продлевать контракт с Россией по транзиту газа в Европу. Фото: пресс-служба Дениса Шмыгаля Денис Шмигаль сообщил, что Украина не будет продлевать контракт с Россией по транзиту газа в Европу. Фото: пресс-служба Дениса Шмыгаля

Украина не планирует продлевать контракт с Россией по транзиту газа, однако сейчас есть диалог с европейскими партнерами, которые нуждаются в транзите. Премьер-министр Денис Шмыгаль во время своей пресс-конференции заявил, что ждет соответствующей позиции ЕС.

«Украина не будет продлевать контракт с россией по транзиту газа. Это наша принципиальная позиция. Одновременно мы говорим с европейскими партнерами об их потребности в транзите после завершения контракта, и ждем соответствующей позиции ЕС», — отметил он.

По словам Шмыгаля, в Украине есть понимание, как обеспечить всех потребителей в Украине газом сейчас и в последующие годы. В частности, сейчас продолжается увеличение добычи голубого топлива, только в прошлом году «Нафтогаз» запустил 86 новых скважин.

Премьер добавил, что добыча газа продолжает расти, и это одна из важнейших задач нашей энергетической независимости.

Ранее мы писали, что в Украине ввели в эксплуатацию две высокодебитные скважины на одном месторождении, свыше 200 тыс. куб. м в день. 

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