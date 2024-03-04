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Шмигаль відповів, чи продовжить Україна транзит газу з РФ

04 березня 2024, 15:59

Шмигаль відповів, чи продовжить Україна транзит газу з РФ

Денис Шмігаль повідомив, що Україна не продовжуватиме контракт з Росією щодо транзиту газу до Європи. Фото: прес-служба Дениса Шмигаля Денис Шмігаль повідомив, що Україна не продовжуватиме контракт з Росією щодо транзиту газу до Європи. Фото: прес-служба Дениса Шмигаля

Україна не планує продовжувати контракт з Росією щодо транзиту газу, проте зараз є діалог з європейськими партнерами, які потребують транзиту. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час своєї пресконференції заявив, що чекає на відповідну позицію ЄС.

«Україна не буде продовжувати контракт із росією щодо транзиту газу. Це наша принципова позиція. Одночасно ми говоримо з європейськими партнерами щодо їх потреби у транзиті після завершення контракту, і чекаємо на відповідну позицію ЄС», — зазначив він.

За словами Шмигаля, в Україні є розуміння, як забезпечити всіх споживачів в Україні газом зараз та у наступні роки. Зокрема, нині продовжується збільшення видобутку блакитного палива, лише минулого року «Нафтогаз» запустив 86 нових свердловин.

Прем'єр додав, що видобуток газу продовжує зростати, і це одне з найважливіших завдань нашої енергетичної незалежності.

Раніше ми писали, що в Україні ввели в експлуатацію дві високодебітні свердловини на одному родовищі понад 200 тис. куб. м на день.

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