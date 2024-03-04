В Днепропетровской области ПВО Украины уничтожило ракету Х-59

Сегодня, 4 марта 2024 года, в Днепровском районе Днепропетровской области силы ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59, сообщило Воздушное командование «Восток».



Ранее в 15.14, командование Воздушных Сил ВСУ заявило об угрозе применения баллистического вооружения в Днепропетровской области, объявив воздушную тревогу.



«Ракета в направлении Днепра!», — предупредило ВС ВСУ.



Однако, уже через 18 мин, в Воздушных Силах дали команду «отбой опасности», потому что в Днепровском районе Силы обороны сбили российскую ракету Х-59.



Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак также отметил, что «железо» противника приземлили в Днепровском районе.



Напомним, Донецкая область за минувшие сутки, 3 марта, испытала 1556 ударов, было зафиксировано 10 попаданий по жилому сектору.