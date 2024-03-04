На Дніпропетровщині ППО України знищило ракету Х-59

Сьогодні, 4 березня 2024 року, у Дніпровському районі Дніпропетровської області сили ППО знищили керовану авіаційну ракету Х-59, повідомило Повітряне командування «Схід».



Раніше о 15.14 командування Повітряних Сил ЗСУ заявило про загрозу застосування балістичного озброєння в Дніпропетровській області, оголосивши повітряну тривогу.



«Ракета у напрямку Дніпра!», — попередило ПС ЗСУ.



Проте вже через 18 хв у Повітряних Силах дали команду «відбій загрози», тому що в Дніпровському районі Сили оборони збили російську ракету Х-59.



Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також зазначив, що «залізо» противника приземлили у Дніпровському районі.



Нагадаємо, Донецька область за минулу добу, 3 березня, зазнала 1556 ударів, було зафіксовано 10 влучень по житловому сектору.