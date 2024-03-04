Макрон заявил, что не будет направлять войска в Украину «в ближайшем будущем»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что «в ближайшем будущем» развертывания французских войск в Украине не будет. Об этом он сказал в интервью для чешского портала Novinky.

Французский лидер отметил, что он говорил об отправке войск во время встречи с представителями более двадцати государств в Париже и тогда лишь отметил, что «ничто нельзя исключать».

«Это не означает, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск в Украину в ближайшем будущем, но это означает, что мы начинаем дискуссию и думаем обо всем, что можно сделать, чтобы поддержать Украину, особенно на украинской территории», — добавил он.

По словам Макрона, участники встречи согласились сделать больше в сферах киберзащиты, совместного производство военной техники в Украине, безопасности стран, которым непосредственно угрожает российское наступление в Украине, в частности Молдовы, и в разминировании территорий Украины.

«Кроме того, я всегда четко определял наши рамки: мы не воюем против русского народа и отказываемся вступать в логику эскалации», — подчеркнул Макрон.

Напомним,ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что европейские страны могут отправить войска в Украину.

Германия, США и Великобритания уже выступили против отправки военных Североатлантического альянса или Европейского союза в Украину.