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Макрон заявив, що не спрямовуватиме війська в Україну «в найближчому майбутньому»

04 березня 2024, 19:35

Макрон заявив, що не спрямовуватиме війська в Україну «в найближчому майбутньому»

Президент Франції Емманюель Макрон запевнив, що «найближчим часом» розгортання французьких військ в Україні не буде. Про це він сказав в інтерв'ю для чеського порталу Novinky.

Французький лідер зазначив, що він говорив про відправку військ під час зустрічі з представниками понад двадцяти держав у Парижі, і тоді лише зазначив, що «ніщо не можна виключати».

«Це не означає, що ми розглядаємо можливість відправлення французьких військ в Україну в найближчому майбутньому, але це означає, що ми розпочинаємо дискусію і думаємо про все, що можна зробити, щоб підтримати Україну, особливо на українській території», — додав він.

За словами Макрона, учасники зустрічі погодилися зробити більше у сферах кіберзахисту, спільного виробництва військової техніки в Україні, безпеці країн, яким безпосередньо загрожує російський наступ в Україні, зокрема Молдови, та у розмінуванні територій України.

«Крім того, я завжди чітко визначав наші рамки: ми не воюємо проти російського народу і відмовляємося вступати в логіку ескалації», — наголосив Макрон.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон припустив, що європейські країни можуть відправити війська до України.

Німеччина, США та Великобританія вже виступили проти відправлення військових Північноатлантичного альянсу чи Європейського союзу до України.

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