Президент Франции допустил возможность отправки западных войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что европейские страны могут отправить войска в Украину. С таким заявлением Макрон выступил после конференции в Париже, на которой лидеры 20 стран Европы обсуждали помощь Украине, сообщило агентство Reuters.

Макрон подчеркнул, что у стран Европы «на данном этапе» нет консенсуса по поводу отправки войск. Однако, добавил он, «ничего исключать нельзя». «Мы сделаем все, что должны, чтобы Россия не победила», — подчеркнул президент Франции.

Источник Reuters в администрации президента США в свою очередь сообщил, что у Соединенных Штатов нет планов отправлять войска в Украину, также таких планов, по его словам, нет и у НАТО.

Премьер Словакии Роберт Фицо, комментируя заявление Макрона, сказал: «Я могу подтвердить, что есть страны, которые готовы отправить свои войска в Украину, есть страны, которые говорят „никогда“, к ним относится Словакия, и есть страны, которые говорят, что это предложение необходимо рассмотреть».

Макрон, в свою очередь, отметил, что многие из тех, кто сегодня говорят «никогда» об отправке европейских войск в Украину, те же люди, которые два года назад отвергали возможность передачи украинской стороне танков, самолетов или дальнобойных ракет.

«Давайте же уже признаем, что мы часто опаздывали на 6-12 месяцев. В этом была цель сегодняшнего обсуждения: все возможно, если это полезно для достижения нашей цели», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Франция изготовит 78 самоходных артиллерийских установок Caesar для нужд украинской армии.