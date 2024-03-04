Спасатели на Донетчине попали под атаку россиян: двое погибли

Погибшие Олег Мартыненко и Богдан Равлик. Фото: МВС Украины

Сегодня во время тушения пожара в Краматорском районе спасатели Славянского гарнизона попали под обстрел россиян. По чрезвычайникам и пожарной технике россияне ударил беспилотником. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Погибли Олег Мартыненко и Богдан Равлик.

«Очередное военное преступление России унесло жизни двух спасателей в Донецкой области. Погибли Олег Мартыненко и Богдан Равлик. Теперь им навсегда 29 и 31. У наших спасателей нет оружия, они рисковали своей жизнью, чтобы другие могли жить», — написал глава МВС.

Еще трое спасателей получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

Напомним, что 20 февраля россияне ударили по Краматорску. Тогда пострадали 6 мирных жителей, были повережlены дома и критическая инфраструктура. Сегодня, 4 марта, спасатели закончили разбор завалов на месте обстрелянного дома. Во время выполнения работ россияне вновь атаковали город, в результате чего погибло двое украинских спасателей.