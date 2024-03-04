Рятувальники на Донеччині потрапили під атаку росіян: двоє загинули

Загиблі Олег Мартиненко та Богдан Равлик. Фото: МВС України

Сьогодні під час гасіння пожежі у Краматорському районі рятувальники Слов'янського гарнізону потрапили під обстріл росіян. З надзвичайників та пожежної техніки росіяни вдарив безпілотником. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик.

«Черговий військовий злочин Росії забрав життя двох рятувальників у Донецькій області. Загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик. Тепер їм назавжди 29 та 31. Наші рятувальники не мають зброї, вони ризикували своїм життям, щоб інші могли жити», — написав глава МВС.

Ще троє рятувальників отримали поранення, їм надається медична допомога.

Нагадаємо, що 20 лютого росіяни вдарили по Краматорську. Тоді постраждали 6 мирних жителів, були пошкоджені будинки та критична інфраструктура. Сьогодні, 4 березня, рятувальники закінчили розбір завалів на місці обстріляного будинку. Під час виконання робіт росіяни знову атакували місто, внаслідок чого загинуло двоє українських рятувальників.