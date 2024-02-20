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У Краматорську після ракетного удару проблеми з водопосточанням, є постраждалі

Оновлено
20 лютого 2024, 20:49

У Краматорську після ракетного удару проблеми з водопосточанням, є постраждалі

У Краматорську війська РФ завдали ракетного удару по фільтрувальній станції. Фото: Новини Донбасу У Краматорську війська РФ завдали ракетного удару по фільтрувальній станції. Фото: Новини Донбасу

У Краматорську війська РФ завдали ракетного удару по фільтрувальній станції. Про це «Новини Донбасу» повідомили джерела, знайомі із ситуацією.

У місцевих жителів у кранах уже впав тиск У міськраді попереджають, що вода, яка подається — технічна. Перед вживанням її необхідно обовʼязково прокипʼятити!


У Донецькій військовій адміністрації повідомляють про трьох постраждалих мирних жителів.

Оновлено (23:00). У Краматорську кількість постраждалих внаслідок ракетного удару зросла до 6 людей, повідомляє прокуратура.

Зазначається, що поранено четверо співробітниць комунального підприємства у віці 43, 48, 56 та 58 років. У момент обстрілу вони перебували на робочих місцях. Також отримали травми 50-річний чоловік та жінка 20 років, які йшли вулицею повз будівлю.

Під завалами, ймовірно, перебуває людина.

Також у місті через вибух пошкоджено житлові будинки.

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