У Краматорську після ракетного удару проблеми з водопосточанням, є постраждалі

У Краматорську війська РФ завдали ракетного удару по фільтрувальній станції. Фото: Новини Донбасу

У Краматорську війська РФ завдали ракетного удару по фільтрувальній станції. Про це «Новини Донбасу» повідомили джерела, знайомі із ситуацією.



У місцевих жителів у кранах уже впав тиск У міськраді попереджають, що вода, яка подається — технічна. Перед вживанням її необхідно обовʼязково прокипʼятити!

Про ситуацію в Краматорську після російського ракетного удару повідомляє кореспондент Новин Донбасу Дмитро Глушкоhttps://t.co/s6yZq97bye pic.twitter.com/jpSuXindqG — Новини Донбасу (@novostidnua) February 20, 2024



У Донецькій військовій адміністрації повідомляють про трьох постраждалих мирних жителів.



Оновлено (23:00). У Краматорську кількість постраждалих внаслідок ракетного удару зросла до 6 людей, повідомляє прокуратура.



Зазначається, що поранено четверо співробітниць комунального підприємства у віці 43, 48, 56 та 58 років. У момент обстрілу вони перебували на робочих місцях. Також отримали травми 50-річний чоловік та жінка 20 років, які йшли вулицею повз будівлю.



Під завалами, ймовірно, перебуває людина.



Також у місті через вибух пошкоджено житлові будинки.