В Крыму потоплен российский военный корабль «Сергей Котов»

В Крыму потоплен еще один российский военный корабль. Фото из открытых источников

В районе временно оккупированной Керчи сегодня ночью, 5 марта, были слышны взрывы. Сообщается, что в результате атаки дронов мог быть потоплен российский корабль «Сергей Котов». Об этом сообщает телеграм-канал «Крымский ветер».



«Как сообщает наш источник, в море потоплен патрульный корабль «Сергей Котов». Информация нуждается в подтверждении», — говорится в сообщении.



Отмечается, что после полуночи очевидцы в Керчи насчитали пять мощных взрывов.



Потерю корабля подтверждают и российские провоенные телеграм-каналы.



По информации источника «Украинской правды» в Главном управлении разведки, за ударом по «Сергею Котову» стоит ГУР Министерства обороны Украины.



Обновлено. Украинская разведка официально сообщила об уничтожении корабля «Сергей Котов» в Крыму.



В результате удара морскими дронами «Magura V5» российский корабль проекта 22160 «Сергей Котов» получил повреждения корма, правого и левого бортов, отмечается в сообщении ГУР МОУ.



Там добавили, что огненное поражение «Котова» произошло в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива. Стоимость потопленного российского корабля, по оценкам ГУР МОУ, составляет около 65 миллионов долларов.

«Сергей Котов» — это третий серийный патрульный корабль проекта 22160. Корабль спустили на воду на верфи «Залив» в январе 2021 года. Ходовые испытания «Сергея Котова» начались в конце октября 2021 года, и только 30 июля 2022 года корабль пополнил состав Черноморского флота РФ.



Корабль вооружен 76-мм артиллерийской установкой АК-176МА, многоканальным зенитным ракетным комплексом «Штиль-1», ЗРК ближнего действия 3М-47 «Гибка», двумя малогабаритными противодиверсионными гранатометными комплексами ДП-65 и прочим. Фрегат также может нести вертолет Ка-27ПС.