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У ГУР підтвердили знищення корабля РФ та розповіли про деталі операції

05 березня 2024, 09:30

У ГУР підтвердили знищення корабля РФ та розповіли про деталі операції

Українські розвідники знищили російський патрульний корабель «Сергій Котов». Фото з відкритих джерел Українські розвідники знищили російський патрульний корабель «Сергій Котов». Фото з відкритих джерел

Російський корабель «Сергій Котов» був атакований морськими дронами Magura V5 і отримав одразу три пошкодження. Його вартість — 65 мільйонів доларів. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ “Сергій Котов"», — йдеться в повідомленні.

Як зазначили розвідники, місія відбулася у співпраці з Військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Внаслідок удару морськими дронами Magura V5 російський корабель проекту 22160 «Сергій Котов» отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів.

«Вогнева поразка «Котова» сталася у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів», — додали у ГУР.

Нагадаємо, в районі тимчасово окупованої Керчі сьогодні вночі, 5 березня, було чути вибухи. Повідомлялося, що в результаті атаки дронів міг бути потоплений російський корабель «Сергій Котов».

Раніше повідомлялося, що в ніч із 31 січня на 1 лютого українські розвідники знищили ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту РФ. Як розповіли в ГУР, катер «Івановець» був певною мірою гордістю російського флоту. Подібних кораблів було лише три одиниці. На його борту могли бути до 40 російських моряків.

Крім того, біля берегів тимчасово окупованого Криму 14 лютого ГУР та ЗСУ знищили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков» . У ГУР розповіли, що «Цезара Кунікова» було знищено поблизу Алупки біля берегів Криму.

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