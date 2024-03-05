У Криму потоплено російський військовий корабель «Сергій Котов»

У Криму потоплено ще один російський військовий корабель. Фото з відкритих джерел

У районі тимчасово окупованої Керчі сьогодні вночі, 5 березня, було чути вибухи. Повідомляється, що в результаті атаки дронів міг бути потоплений російський корабель Сергій Котов. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер».

«Як повідомляє наше джерело, у морі потоплено патрульний корабель «Сергій Котов». Інформація потребує підтвердження», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після опівночі очевидці у Керчі нарахували п'ять потужних вибухів.

За інформацією джерела «Української правди» у Головному управлінні розвідки, за атакою на «Сергія Котова» стоїть ГУР Міністерства оборони України.



Оновлено. Українська розвідка офіційно повідомила про знищення корабля «Сергій Котов» у Криму.



Внаслідок удару морськими дронами «Magura V5» російський корабель проєкту 22160 «Сергій Котів» зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів, зазначає ГУР МОУ.



Вогневе ураження «Котова» відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля, за оцінками ГУР МОУ, становить близько 65 мільйонів доларів.



Пізніше ГУР також опублікувало відео атаки на корабель «Сергій Котов» морськими дронами.

«Сергій Котов» — це третій серійний патрульний корабель проекту 22160. Корабель спустили на воду на верфі «Затока» у січні 2021 року. Ходові випробування «Сергія Котова» розпочалися наприкінці жовтня 2021 року, і лише 30 липня 2022 року корабель поповнив склад Чорноморського флоту РФ.



Корабель озброєний 76-мм артилерійською установкою АК-176МА, багатоканальним зенітним ракетним комплексом «Штиль-1», ЗРК ближньої дії 3М-47 «Гібка», двома малогабаритними протидиверсійними гранатометними комплексами ДП-65 та іншим.