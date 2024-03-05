При атаке на Херсонскую область повреждены учебное заведение, автомобили и кладбище

За прошедшие сутки, 4 марта, во время очередного обстрела населенных пунктов Херсонской области, российские военные попали по жилым кварталам, учебному заведению, автомобилям и территории кладбища. Об этом написал в своем Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«При обстреле населенных пунктов области, в том числе повреждены 8 многоэтажек и 18 частных домов. В Херсоне в результате обстрелов повреждено учебное заведение и автомобили», — говорится в сообщении.



В результате вражеских атак в населенных пунктах области были попадания в административные здания, автозаправочную станцию, складские помещения и территорию кладбища.



По словам Александра Прокудина, из-за русской агрессии один человек получил ранения. Ранее армия России атаковала Зеленовский и Старостинский округ Херсона с временно оккупированного левого берега.